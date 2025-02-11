Киевляне рассказали, сколько стоит избежать мобилизации

Взятка ТЦК или руководству предприятия за "серую" бронь от мобилизации составляет $15 тыс. - примерно столько вынуждены платить не желающие воевать жители Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян.

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Официально власти Украины разрешают некоторым стратегическим предприятиям бронировать своих сотрудников от мобилизации, но неофициально иногда сотрудники ТЦК насильно мобилизуют даже забронированных сотрудников.

" В ф е в р а л е н у ж н о о б н о в и т ь б р о н и р о в а н и е . Е с т е с т в е н н о , к п р е д п р и я т и я м п р е д ъ я в л я ю т б о л е е ж е с т к и е т р е б о в а н и я , а п р о ц е н т в о з м о ж н о й б р о н и с и л ь н о с н и ж е н . Е с л и р а н ь ш е , д о п у с т и м , п р е д п р и я т и ю м о ж н о б ы л о б р о н и р о в а т ь 1 0 ч е л о в е к , т о с е й ч а с 5 и л и 6 " , - р а с с к а з а л о д и н и з к и е в л я н .

Другие жители Киева отмечают, что сотрудникам приходится платить взятки руководству, чтобы забронировали именно их. Иначе существует очень высокий шанс того, что сотрудник-мужчина, который вышел из дома на работу, в магазин или по своим делам, будет остановлен на улице сотрудниками ТЦК и в итоге отправлен на фронт, как пояснил еще один опрошенный киевлянин.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинских военных техников, которые занимаются обслуживанием ракетных систем IRIS-T, начали переводить в пехотные подразделения ВСУ.