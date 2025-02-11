Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на американских блогеров.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел утром в аэропорту Внуково. Официального подтверждения, что на борту находился Уиткофф, нет.

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Ранее газета New York Post сообщила, что между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Однако подробности этого диалога остаются неизвестными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, заявив, что по мере разворачивания Вашингтоном работы «возникает много разных коммуникаций».