В Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников

Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов вблизи завода по производству пороха Nammo в Вихтавуори. Об этом сообщает Yle со ссылкой на правоохранителей.

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Комиссар по уголовным делам из Центральной криминальной полиции Юсси Луото сообщил, что правоохранители зарегистрировали несколько случаев полетов неизвестных дронов в районе указанного завода или в непосредственной близости от него. Yle уточняет, что территория завода и его окрестности являются бесполетной зоной. В настоящее время полицейское расследование находится на начальном этапе, поэтому подробностей инцидентов не приводится, говорится в статье.

3 февраля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Молдавии. Дрон пролетел над Павловкой, Кармановкой, Маяком и Григориополем и улетел в обратном направлении.