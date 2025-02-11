Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами

Мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах Америки достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев. Об этом на своей странице в соцсети X заявил бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

© Газета.Ru

" Н а д а н н ы й м о м е н т я н а 1 0 0 % у в е р е н , ч т о м а с ш т а б ы м о ш е н н и ч е с т в а в ф е д е р а л ь н ы х в ы п л а т а х п р е в ы ш а ю т с о в о к у п н у ю с у м м у в с е х ч а с т н ы х с л у ч а е в м о ш е н н и ч е с т в а , о к о т о р ы х в ы к о г д а - л и б о с л ы ш а л и " , — о т м е т и л п р е д п р и н и м а т е л ь .

По его словам, правонарушители в сфере социальной защиты заслуживают судебных исков.

До этого Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги как "пьяные матросы", иначе стране грозит банкротство.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.