Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами

Мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах Америки достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев. Об этом на своей странице в соцсети X заявил бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.
"На данный момент я на 100% уверен, что масштабы мошенничества в федеральных выплатах превышают совокупную сумму всех частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали", — отметил предприниматель.
По его словам, правонарушители в сфере социальной защиты заслуживают судебных исков.
До этого Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги как "пьяные матросы", иначе стране грозит банкротство.
9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.