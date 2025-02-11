ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди

Федеральное бюро расследований обнаружило несколько тысяч нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом передаёт портал Axios со ссылкой на источники.

По данным агентства, ФБР обнаружило около 2400 документов, связанных с убийством президента Кеннеди, которые не были предоставлены комиссии, занимавшейся их рассекречиванием.

Отмечается, что всего было найдено 14 тыс. страниц материалов. Их содержание не уточняется.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди заявил о том, что за убийством Джона Кеннеди мог стоять Израиль.