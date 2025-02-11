Израильский заложник умер в плену ХАМАС в секторе Газа

Один из похищенных ХАМАС израильских заложников Шломо Мансур скончался в плену в 86 лет, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Израильтяна, которому было 86 лет, удерживали в плену на территории сектора Газа, он был похищен 7 октября 2023 года из своего дома в кибуце Кисуфим, передает РИА «Новости».

Представители кибуца Кисуфим подтвердили известие о его гибели, выразив соболезнования и поддержку семье и друзьям погибшего.

Ранее представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».

До этого боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, при этом Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

Власти Израиля обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.