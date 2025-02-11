Лукашенко анонсировал на апрель очередное заседание ВНС

Старт к подготовке важнейшого государственного мероприятия - заседания Всебелорусского народного собрания - анонсировал 11 февраля председатель ВНС Александр Лукашенко.

Выступая перед участниками президиума Всебелорусского народного собрания, белорусский лидер, слова которого приводит БЕЛТА, констатировал, что начало этого года выдалось в республике очень активным в общественно-политическом плане.

Вслед за электоральной кампанией "на апрель запланировано проведение очередного заседания ВНС". Глава государства подчеркнул в этой связи, что, согласно Основному закону страны, ему "отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси".