Украинцы стали лидерами по преступлениям в Польше

Граждане Украины стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные польской полиции.

За 2024 год украинцы нарушили закон 9753 раза - чаще всего украинских граждан в Польше останавливали в состоянии алкогольного опьянения - 2943 случая. Еще польские полицейские задерживали украинцев за почти тысячу случаев краж и 461 раз - за мошенничество.

Вслед за гражданами Украины в лидерах по преступности в Польше находятся граждане Грузии. Всего иностранцы в 2024 году совершили 16 437 преступлений в Польше.

До этого военный психиатр Радослав Творус заявил, что после завершения конфликта в Польшу хлынет поток психически больных украинских военнослужащих.

Врач подчеркнул, что ситуация с украинскими военнослужащими будет оказывать огромное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз, потому что некоторые из расстройств участников боевых действий протекают незаметно.