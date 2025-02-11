Трамп уволил главу управления по этике в правительстве США

Президент США Дональд Трамп снял с должности главу управления по вопросам этики при американском правительстве Дэвида Уитему, проработавшего на посту менее трех месяцев. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уитема заявил телеканалу, что получил уведомление о своем увольнении по электронной почте от кадрового управления, отметив, что не в курсе причин такого шага американского президента. Он добавил, что разочарован тем, что покинул свой пост так скоро и "без какого-либо объяснения или предупреждения".

Как правило, руководители этического управления назначаются на должность сроком на пять лет. Кандидатура Уитема более года обсуждалась в Сенате Конгресса США, прежде чем законодатели утвердили ее в ноябре 2024 года. Чиновник приступил к работе на новой должности в декабре.