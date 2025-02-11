Правительство Израиля должно возместить Палестине ущерб, нанесенный в ходе боевых действий.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Малайзии по итогам переговоров с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, передает ТАСС.

" К а к и в п р е д ы д у щ и е р а з ы , Израиль не сдержал своих обещаний в рамках недавнего соглашения о прекращении огня. Он должен прекратить оккупацию палестинских земель и компенсировать причиненный ущерб", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что во время переговоров с Ибрагимом они подробно обсудили палестинский вопрос. По словам президента Турции, основная проблема сложившейся ситуации заключается в том, что Израиль "настойчиво реализует политику оккупации и захвата".

Турецкий лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно "создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года". Турция и Малайзия продолжают поддерживать Палестину, отметил Эрдоган.

Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе «полным абсурдом»

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.