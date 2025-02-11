Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отношении украинцев к отмене выборов на Украине.

Свое мнение о словах украинского лидера предприниматель опубликовал на странице в соцсети X.

« К о н е ч н о » , — с и р о н и е й о т р е а г и р о в а л Маск на отрывок интервью Зеленского, в котором он говорит, что все население Украины выступает против выборов, пока продолжается конфликт.

В США предрекли борьбу Трампа и Маска

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением Зеленского на мирных переговорах. Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины.