Экстренные отключения света введены на всей территории Украины
На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook.
"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - заявил он.
По словам министра, экстренные меры связаны с возможной "ракетной атакой". Он добавил, что последствия будут уточняться после принятия всех мер безопасности.
До этого "Укрэнерго" предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.