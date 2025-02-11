Экстренные отключения света введены на всей территории Украины

На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook.

" С ц е л ь ю м и н и м и з а ц и и в о з м о ж н ы х п о с л е д с т в и й д л я э н е р г е т и ч е с к о й с и с т е м ы о п е р а т о р с и с т е м ы п е р е д а ч и с р о ч н о п р и м е н я е т м е р ы э к с т р е н н ы х о г р а н и ч е н и й э л е к т р о э н е р г и и " , - з а я в и л о н .

По словам министра, экстренные меры связаны с возможной "ракетной атакой". Он добавил, что последствия будут уточняться после принятия всех мер безопасности.

До этого "Укрэнерго" предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.