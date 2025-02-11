Американский залив появился на картах Google в США

Google-карты на территории США начали показывать топоним «Залив Америки» вместо «Мексиканского залива». Внимание на это обратил портал The Verge.

Топонимы на Google-картах были поправлены после того, как администрация президента США Дональда Трампа официально изменила название залива, простирающегося между восточным побережьем Мексики и Флоридским мысом. В Google заявили, что следуют GNIS (Geographic Names Information System), базе данных США с информацией о местоположениях.

Пользователи Google-карт в Мексике продолжат видеть название «Мексиканский залив», а остальной мир - также оригинальное название, но с пометкой «Залив Америки» в скобках. В Google отметили, что определяют местоположение пользователя - и, следовательно, то, какую версию топонима он видит - используя данные из его мобильной ОС, SIM-карты и сети. Пользователи компьютеров увидят изменения на основе настроек поиска или местоположения устройства.

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Как отмечает The Verge, Apple пока не внесла никаких изменений в Apple Maps, хотя и перенаправляет поисковые запросы «Залив Америки» на Мексиканский залив. Другие картографические компании также не внесли изменений.

Морская граница в Мексиканском заливе между США и Мексикой начинается в центре устья Рио-Гранде. США имеют морскую юрисдикцию над своей частью Мексиканского залива, а Мексика - над своей.

Ранее Трамп также подписал указ, предписывающий вернуть горе Денали название Мак-Кинли. Конгресс США переименовал гору Денали, расположенную на Аляске, в 1896 году, присвоив ей имя Мак-Кинли в честь 25-го президента США.

В переводе с языка индейцев атабаски название Денали означает «Великий». Традиционное название горе вернули в 2015 году по решению 44-го президента США Барака Обамы.