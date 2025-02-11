Раскрыт состав американской делегации для встречи с Зеленским

С президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

« Г е н е р а л - л е й т е н а н т в о т с т а в к е К и т К е л л о г , с п е ц и а л ь н ы й п о с л а н н и к Трампа по Украине и России, сообщил Associated Press, что Белый дом прорабатывает детали долгожданных переговоров во время ежегодного саммита для обсуждения вопросов международной безопасности», — приводит агентство слова спецпредставителя.

На данный момент остается неясным вопрос присутствия Джей Ди Вэнса и Рубио, которые, в отличие от Келлога, занимают более критичную позицию в отношении поставок оружия Украине. Предполагается, что они также могут принять участие в переговорах с Зеленским.

Трамп анонсировал разговор с Зеленским

Ранее стало известно, что генерал Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине. По данным агентства Bloomberg, спецпосланник планирует представить свой план Трампу в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США во время визитов в Киев и другие европейские столицы.