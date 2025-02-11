Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока

США могут приостановить помощь Иордании и Египту, если они не согласятся принять у себя палестинцев из сектора Газа.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает американская газета The Washington Post.

« Д а , м о ж е т б ы т ь , к о н е ч н о , п о ч е м у б ы и н е т ? Е с л и о н и н е с о г л а с я т с я , я , в е р о я т н о , п р и о с т а н о в л ю п о м о щ ь , д а » , — о т в е т и л а м е р и к а н с к и й п р е з и д е н т н а в о п р о с о в о з м о ж н о й п р и о с т а н о в к е п о м о щ и Иордании и Египту, если последние откажутся принять у себя палестинцев из сектора Газа.

До этого Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения туда палестинцев.

Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Президент США пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.