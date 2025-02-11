Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока

США могут приостановить помощь Иордании и Египту, если они не согласятся принять у себя палестинцев из сектора Газа.

Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока
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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает американская газета The Washington Post.

«Да, может быть, конечно, почему бы и нет? Если они не согласятся, я, вероятно, приостановлю помощь, да», ответил американский президент на вопрос о возможной приостановке помощи Иордании и Египту, если последние откажутся принять у себя палестинцев из сектора Газа.

До этого Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения туда палестинцев.

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Президент США пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

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