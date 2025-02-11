Названы европейские страны, которые могут послать миротворцев на Украину

Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что в январе украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

" В д е й с т в и т е л ь н о с т и б р е м я л я ж е т н а е в р о п е й с к и х м и р о т в о р ц е в , п о д д е р ж и в а е м ы х а м е р и к а н с к о й л о г и с т и к о й … К а к б ы п о л и т и ч е с к и с л о ж н о э т о н и б ы л о , с т р а н ы , к о т о р ы е , с к о р е е в с е г о , п р и м у т у ч а с т и е , с р е д и н и х В е л и к о б р и т а н и я , Польша, Франция и Германия, должны начать укреплять свои обязательства по вооруженным силам", - говорится в сообщении издания.

В США подтвердили продолжение поставок оружия на Украину

До этого в обращении немецкого депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к немецкому парламенту Штефана Койтера говорилось, что властям Германии необходимо четко определить статус украинского конфликта как прокси-войны против России.