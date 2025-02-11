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"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал жителей страны выйти на протесты против решения главы киевского режима Владимира Зеленского брать на службу в ВСУ с 18 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.

" М а м ы , т е т и , д я д и , б а б у ш к и , д е д у ш к и ! В ы г о т о в ы ? С е й ч а с у с т р а н ы е с т ь п о с л е д н и й ш а н с — и л и о н в а с , и л и в ы " , — н а п и с а л о н .

По мнению парламентария, именно бездействие населения Украины позволили Зеленскому снизить мобилизационный возраст.

СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Хоккайдо Симбун".

"Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — заявил он.

Отмечается, что высказывания Исиба сделал в минувшую пятницу на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий".

Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как "может стать Россией в какой-то день", пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

" У н и х о г р о м н о й ц е н н о с т и з е м л я в с м ы с л е з а п а с о в р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в , н е ф т и и г а з а , д р у г и х в е щ е й . Я х о ч у , ч т о б ы н а ш и д е н ь г и б ы л и в б е з о п а с н о с т и . П о т о м у ч т о м ы т р а т и м с о т н и и с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в . О н и м о г у т з а к л ю ч и т ь с д е л к у , м о г у т н е з а к л ю ч и т ь с д е л к у . О н и м о г у т с т а т ь Р о с с и е й к о г д а - н и б у д ь . М о г у т н е с т а т ь Р о с с и е й " , — с к а з а л Трамп.

Он отметил, что США доводят свою позицию до Украины.

В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ

Польша должна подготовиться к возможным последствиям завершения украинского конфликта. На ее территорию может хлынуть большое количество психически больных боевиков ВСУ, заявил военный психиатр Радослав Творус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wirtualna Polska.

" М ы д о л ж н ы п о д г о т о в и т ь с я к т о м у , ч т о п о с л е о к о н ч а н и я в о е н н о г о к о н ф л и к т а ( к а к и п о с л е е г о н а ч а л а ) в Польшу прибудет много украинцев, испытывающих различные проблемы со здоровьем. Кроме ПТСР, они могут столкнуться с рядом других проблем: адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями, у военных могут развиться различные зависимости. Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк.", — предупредил он.

Залив Америки начал официально появляться на картах Google

Компания Google официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в блоге компании.

" В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила (название - ред.) "Мексиканский залив" на "Залив Америки". Как мы объявили две недели назад и в соответствии с нашей давней практикой, мы начинаем внедрять изменения, чтобы отразить это обновление", - говорится в сообщении в блоге.

Ранее в Google заявляли, что название Залив Америки появится на картографическом сервисе, после соответствующего обновления в Информационной системе географических названий (GNIS) страны.