Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что и он, и президент России Владимир Путин хотели бы заключить сделку об урегулировании кризиса на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Хозяина Белого дома попросили уточнить, пытается ли он в ходе коммуникации с российской стороной договориться о встрече с президентом РФ.
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"Ну, я не могу сказать вам, о чем я говорю, но мы ведем переговоры на групповом уровне. Мне кажется, он хотел бы заключить сделку, но для танго нужны двое", - сказал он.
В то же время Трамп отказался прямо ответить на вопрос, общался ли он непосредственно с Путиным.
"Не хочу говорить об этом. Нет. Я не хочу говорить об этом, вам это не поможет. Но мы хотели бы заключить сделку, если это возможно", - указал президент США.
Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о том, состоялся ли уже телефонный разговор между главами государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера и президента США.
Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность переговорить с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года.