Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что и он, и президент России Владимир Путин хотели бы заключить сделку об урегулировании кризиса на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Хозяина Белого дома попросили уточнить, пытается ли он в ходе коммуникации с российской стороной договориться о встрече с президентом РФ.

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" Н у , я н е м о г у с к а з а т ь в а м , о ч е м я г о в о р ю , н о м ы в е д е м п е р е г о в о р ы н а г р у п п о в о м у р о в н е . М н е к а ж е т с я , о н х о т е л б ы з а к л ю ч и т ь с д е л к у , н о д л я т а н г о н у ж н ы д в о е " , - с к а з а л о н .

В то же время Трамп отказался прямо ответить на вопрос, общался ли он непосредственно с Путиным.

" Н е х о ч у г о в о р и т ь о б э т о м . Н е т . Я н е х о ч у г о в о р и т ь о б э т о м , в а м э т о н е п о м о ж е т . Н о м ы х о т е л и б ы з а к л ю ч и т ь с д е л к у , е с л и э т о в о з м о ж н о " , - у к а з а л п р е з и д е н т США.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о том, состоялся ли уже телефонный разговор между главами государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера и президента США.

Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность переговорить с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года.