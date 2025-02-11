Reuters: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Украины

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины.

Как уточняет Reuters, данный шаг якобы может улучшить переговорную позицию Киева.

Карлсон раскрыл судьбу поставляемого Украине западного оружия

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад «накачивает» Украину оружием, несмотря на заявления о переговорах.