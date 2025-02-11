Британский экс-премьер Борис Джонсон потребовал $1 млн за обещание рассказать, почему он настроил украинского президента Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису.

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Карлсон отметил, что у него на счету нет затребованного Джонсоном миллиона. При этом он добавил, что сможет в конце февраля увидеть бывшего премьер-министра и, возможно, даже сумеет провести с ним беседу.

Карлсон заявил, что Зеленского не стоит приглашать на переговоры по Украине

12 января заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Джонсон не хотел, но сорвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

В тот же день Джонсон, комментируя срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, заявил, что у него не было намерения «препятствовать дипломатическим инициативам». Он также напомнил, что Лондон не отправил войска на Украину, поскольку его возможности «на тот момент были ограничены». В то же время экс-премьер сообщил, что Британия помогала Киеву оружием.

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.