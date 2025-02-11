Киев в рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии по энергобезопасности обязался не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешту был представлен список гарантий по трём вопросам.

« В о - п е р в ы х , Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», — сказал венгерский дипломат.

Сийярто назвал санкции США против МУС «понятными»

11 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», через которую поставляется газ в трубопровод «Турецкий поток», в населённом пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что атака боевиков ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Соединённых Штатов.