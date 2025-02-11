Greenpeace раскритиковал Трампа

Президент США обратил внимание на «нелепую ситуацию», которая влияет на его повседневную жизнь.

« Э т и ш т у к и н е р а б о т а ю т . Я п р о б о в а л и х м н о г о р а з , и н о г д а о н и л о м а ю т с я » , — з а я в и л Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер подписал исполнительный указ, который отменяет политику прежнего президента Джо Байдена по отказу от закупок одноразовых пластиковых изделий, включая соломинки.

Индустрия производства пластмасс приветствовала этот шаг Трампа, пишет The Guardian. По данным защитников природы, в Соединённых Штатах ежедневно используется более 390 миллионов соломинок, которым для разложения требуется не меньше 300 лет.