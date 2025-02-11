Greenpeace раскритиковал Трампа за запрет на бумажные трубочки для напитков
Президент США обратил внимание на «нелепую ситуацию», которая влияет на его повседневную жизнь.
«Эти штуки не работают. Я пробовал их много раз, иногда они ломаются», — заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер подписал исполнительный указ, который отменяет политику прежнего президента Джо Байдена по отказу от закупок одноразовых пластиковых изделий, включая соломинки.
Индустрия производства пластмасс приветствовала этот шаг Трампа, пишет The Guardian. По данным защитников природы, в Соединённых Штатах ежедневно используется более 390 миллионов соломинок, которым для разложения требуется не меньше 300 лет.