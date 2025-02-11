Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю.
«Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.
Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.