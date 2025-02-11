Президент США Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

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Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю.

« М ы и м е е м д е л о с Р о с с и е й , м ы и м е е м д е л о с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.

Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.