Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»

Американский президент Дональд Трамп допустил в интервью Fox News, что Украина станет Россией в «какой-то день».

По его словам, Украина должна гарантировать безопасность вложенных в неё средств США.

« У н и х о г р о м н о й ц е н н о с т и з е м л я в с м ы с л е з а п а с о в р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в , н е ф т и и г а з а , д р у г и х в е щ е й . Я х о ч у , ч т о б ы н а ш и д е н ь г и б ы л и в б е з о п а с н о с т и . П о т о м у ч т о м ы т р а т и м с о т н и и с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в . О н и м о г у т з а к л ю ч и т ь с д е л к у , м о г у т н е з а к л ю ч и т ь с д е л к у . О н и м о г у т с т а т ь Р о с с и е й к о г д а - н и б у д ь . М о г у т н е с т а т ь Р о с с и е й » , — ц и т и р у е т Трампа РИА Новости.

CNN: Путин и Трамп не будут считаться с Зеленским на переговорах

Ранее в CNN писали, что Трамп и президент России Владимир Путин не будут считаться с Владимиром Зеленским на переговорах.