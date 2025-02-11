Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»
Американский президент Дональд Трамп допустил в интервью Fox News, что Украина станет Россией в «какой-то день».
По его словам, Украина должна гарантировать безопасность вложенных в неё средств США.
«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — цитирует Трампа РИА Новости.
CNN: Путин и Трамп не будут считаться с Зеленским на переговорах
Ранее в CNN писали, что Трамп и президент России Владимир Путин не будут считаться с Владимиром Зеленским на переговорах.