Сенат Конгресса США утвердил Габбард на пост директора нацразведки

Сенат Конгресса США утвердил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США. Трансляция велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Сенат Конгресса США утвердил Габбард на пост директора нацразведки
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За ее кандидатуру высказались 52 сенатора, 48 проголосовали против. В понедельник 43-летняя Габбард прошла процедурное голосование в Сенате. В ближайшее время она будет приведена к присяге.

На закрытом заседании 4 февраля сенатский спецкомитет по разведке рекомендовал верхней палате утвердить Габбард на пост директора нацразведки. На слушаниях в этом комитете по рассмотрению ее кандидатуры 30 января она заявила, что нацразведка США будет содействовать переговорам по Украине. Габбард утверждала, что РФ и КНР пытались вмешаться в американские выборы.

Трамп выдвинул ее кандидатуру на должность директора национальной разведки 13 ноября прошлого года. Ранее Габбард состояла в Демократической партии и даже участвовала в президентской гонке 2020 года. В 2013-2021 гг. была членом Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи. Впоследствии Габбард стала критически относиться к позиции демократов по ряду внешнеполитических вопросов, включая поддержку Украины, и в 2022 году вышла из партии. В 2024 году она вступила в ряды Республиканской партии и активно поддерживала предвыборную кампанию Трампа.

Местные СМИ сообщали, что кандидатура Габбард может не пройти согласование в Сенате из-за сомнений законодателей от Республиканской партии. При этом издания подчеркивали, что Трамп по-прежнему поддерживает ее, несмотря на сомнения своих советников и помощников. Перед итоговым голосованием она смогла заручиться поддержкой необходимого числа сенаторов.

Габбард известна своей критикой внешней политики США в отношении Москвы и Киева. По ее словам, администрация 46-го президента Джо Байдена стремилась затянуть украинский конфликт с целью ослабления РФ . В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Киеву, считая, что это лишь усугубляет ситуацию. Глава нацразведки является координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.

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