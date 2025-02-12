Сенат Конгресса США утвердил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США. Трансляция велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

За ее кандидатуру высказались 52 сенатора, 48 проголосовали против. В понедельник 43-летняя Габбард прошла процедурное голосование в Сенате. В ближайшее время она будет приведена к присяге.

На закрытом заседании 4 февраля сенатский спецкомитет по разведке рекомендовал верхней палате утвердить Габбард на пост директора нацразведки. На слушаниях в этом комитете по рассмотрению ее кандидатуры 30 января она заявила, что нацразведка США будет содействовать переговорам по Украине. Габбард утверждала, что РФ и КНР пытались вмешаться в американские выборы.

Трамп выдвинул ее кандидатуру на должность директора национальной разведки 13 ноября прошлого года. Ранее Габбард состояла в Демократической партии и даже участвовала в президентской гонке 2020 года. В 2013-2021 гг. была членом Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи. Впоследствии Габбард стала критически относиться к позиции демократов по ряду внешнеполитических вопросов, включая поддержку Украины, и в 2022 году вышла из партии. В 2024 году она вступила в ряды Республиканской партии и активно поддерживала предвыборную кампанию Трампа.

Местные СМИ сообщали, что кандидатура Габбард может не пройти согласование в Сенате из-за сомнений законодателей от Республиканской партии. При этом издания подчеркивали, что Трамп по-прежнему поддерживает ее, несмотря на сомнения своих советников и помощников. Перед итоговым голосованием она смогла заручиться поддержкой необходимого числа сенаторов.

Габбард известна своей критикой внешней политики США в отношении Москвы и Киева. По ее словам, администрация 46-го президента Джо Байдена стремилась затянуть украинский конфликт с целью ослабления РФ . В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Киеву, считая, что это лишь усугубляет ситуацию. Глава нацразведки является координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.