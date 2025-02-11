Шольц и Мерц на дебатах поспорили об Украине
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц на дебатах поспорили по украинскому вопросу. Действующий федеральный канцлер вновь выступил против поставок ВСУ крылатых ракет Taurus, в то время как Мерц придерживается противоположной точки зрения. Вместе с тем оба политика сошлись во мнении, что на данном этапе Киев не может вступить в НАТО. Впрочем, как считают аналитики, несмотря на расхождения в позициях по украинской проблеме, эта тема постепенно отходит на второй план в преддверии парламентских выборов в Германии. Аналитики полагают, что дальнейшая политика Берлина на этом направлении будет полностью зависеть от курса Вашингтона.
Украинский конфликт стал одной из тем дебатов между действующим главой кабмина ФРГ Олафом Шольцем и кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, которые они провели перед грядущими парламентскими выборами.
Шольц назвал угрозой для Гренландии Россию
В ходе дискуссии Мерц выступил за передачу ВСУ крылатых ракет Taurus, дальность которых достигает 500 км.
«Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения, — сказал он. — Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Великобритания поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять».
В свою очередь, Олаф Шольц вновь заявил, что ФРГ не должна передавать ВСУ это оружие.
«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», — приводит ТАСС слова политика.
Канцлер также подчеркнул, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в войну НАТО и России.
При этом Шольц в целом выступает за поддержку киевского режима. По его словам, Запад должен помочь Украине создать сильные вооружённые силы.
«Ведь с её экономикой она не сможет финансировать армию такого масштаба, который ей нужен для самообороны. Это первое важное, о чём мы должны договориться, а также о гарантиях безопасности вокруг этого», — отметил он.
Оба политика сошлись на том, что в настоящее время Украина не может вступить в Североатлантический альянс.
«Американское правительство отклоняет это. Решения НАТО таковы, что это не закрыто, но и не стоит на повестке дня. И поэтому в этой ситуации речь не идёт о членстве Украины в НАТО. Я хочу это подчеркнуть. Речь идёт о том, чтобы гарантировать, что Украина не будет снова подвергнута нападению. Это то, чего мы должны достичь вместе, с помощью разумной, особой политики, которую мы согласуем со всеми», — цитирует Шольца РИА Новости.
По мнению Мерца, альянс не может принять в свой состав воюющую страну. В то же время он призвал включить Украину в состав ЕС «в среднесрочной перспективе».
«Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идёт, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС», — сказал Мерц.
Кандидат от ХДС/ХСС также высказался за то, чтобы у Евросоюза и США была общая стратегия в отношении Украины.
«Сейчас нужно дождаться, что планирует американское правительство. Якобы на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности они собираются предложить свои идеи. Я встречусь с американской делегацией. Мне очень интересно, что они предложат. Без Америки не обойтись, но это не должно происходить за спиной Украины», — заключил он.
«Специфика немецкой политики»
После дебатов телеканал ZDF опубликовал результаты опроса зрителей: 37% респондентов считают, что выступление Шольца было более убедительным, тогда как Мерцу отдали предпочтение 34%.
В вопросе о том, кто заслуживает большего доверия, победителем оказался также Шольц (42% против 31%). При этом у 32% зрителей после дебатов сложилось лучшее впечатление о нынешнем канцлере, чем прежде, а у 11% — наоборот. У Мерца это соотношение составляет 22 и 16% соответственно.
По словам научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артёма Соколова, как Шольц, так и Мерц могут занести прошедшие дебаты себе в актив.
«Специфика немецкой политики сейчас в том, что она перенимает многие черты политической культуры США. Сторонники Шольца и Мерца прежде всего заинтересованы в том, чтобы укрепить позиции своих кандидатов, а не анализировать их высказывания и поведение», — пояснил специалист в комментарии RT.
В свою очередь, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов отмечает, что рейтинг Шольца после дебатов может временно улучшиться, однако на общее отношение к нему в ФРГ это не повлияет.
«Годы канцлерства Шольца оставили негативный отпечаток. Ситуация в Германии ухудшается. Затраты на производство растут, промышленность выводится из ФРГ, закрываются предприятия, присутствуют миграционные проблемы. Дебаты не могут изменить уже сложившееся о нём мнение», — сказал политолог в разговоре с RT.
«Поддерживать в одиночку»
Пока что в большинстве предвыборных опросов с большим отрывом лидирует ХДС/ХСС. Согласно опубликованному 10 февраля исследованию INSA, блок Мерца пользуется поддержкой 30% избирателей. За ним следует партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 22%. СДПГ Шольца занимает лишь третье место (15,5%), далее идут «Зелёные» (13%), «Левые» (6%) и Союз Сары Вагенкнехт (BSW, 5,5%). СвДП, которая недавно вышла из коалиции Шольца, с 4% поддержки предварительно не преодолевает 5%-ный барьер.
Схожие результаты показали и опросы служб Pollytix, GMS и Forschungsgruppe Wahlen.
Стоит отметить, что в отношении украинского конфликта позиции партий существенно разнятся. Так, в отличие от Шольца и Мерца, кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель выступает за мирное разрешение ситуации и против поставок оружия Киеву. Аналогичный подход и у Сары Вагенкнехт, которая призывает к мирным переговорам по Украине, что, впрочем, не помешало её партии войти в коалицию c СДПГ на региональных выборах в Бранденбурге, а также в блок с СДПГ и ХДС в Тюрингии.
По мнению Артёма Соколова, в настоящий момент мнение немецких партий по украинскому кризису второстепенно, поскольку дальнейшая политика Берлина на этом направлении, скорее всего, будет зависеть от курса новой американской администрации.
«Германия не намерена и не имеет значительных ресурсов для того, чтобы поддерживать Украину в одиночку или становиться лидером некоей группы стран, которая бы продолжила эту политику. Определяющая позиция здесь будет формироваться через диалог Берлина и Вашингтона, который, по существу, начнётся уже после того, как пройдут досрочные парламентские выборы в Германии», — пояснил политолог.
Эксперты также констатируют, что украинский вопрос во многом утратил прежнюю остроту для немецких избирателей, поэтому на выборах этот аспект не будет приоритетным.
«Эта тема уже не имеет такого значения, как в 2022—2023 годах. Это не та проблема, которая может стать центральной в ходе действующей предвыборной кампании. Согласно опросам общественного мнения, немецкий электорат на данный момент больше всего волнуют миграция и безопасность», — констатировал Артём Соколов.
Многие западные СМИ прогнозируют, что одним из вероятных итогов выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля, станет создание коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. В таком случае одной из сторон придётся поступиться частью своей программы, в том числе в вопросе относительно возможных поставок Taurus, полагают аналитики.
«Они спокойно могут пожертвовать этим пунктом, потому что эта тема является отвлекающим фактором во внутренней политике Германии. Позиции обеих партий будут очень гибкими. Чтобы создать более или менее рабочую и устойчивую коалицию, им придётся договариваться, особенно на фоне роста популярности правых», — спрогнозировал Константин Софронов.