Шольц и Мерц на дебатах поспорили об Украине

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц на дебатах поспорили по украинскому вопросу. Действующий федеральный канцлер вновь выступил против поставок ВСУ крылатых ракет Taurus, в то время как Мерц придерживается противоположной точки зрения. Вместе с тем оба политика сошлись во мнении, что на данном этапе Киев не может вступить в НАТО. Впрочем, как считают аналитики, несмотря на расхождения в позициях по украинской проблеме, эта тема постепенно отходит на второй план в преддверии парламентских выборов в Германии. Аналитики полагают, что дальнейшая политика Берлина на этом направлении будет полностью зависеть от курса Вашингтона.

Украинский конфликт стал одной из тем дебатов между действующим главой кабмина ФРГ Олафом Шольцем и кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, которые они провели перед грядущими парламентскими выборами.

Шольц назвал угрозой для Гренландии Россию

В ходе дискуссии Мерц выступил за передачу ВСУ крылатых ракет Taurus, дальность которых достигает 500 км.

« Я в с е г д а б ы л п р е д е л ь н о я с е н в в о п р о с е Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения, — сказал он. — Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Великобритания поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять».

В свою очередь, Олаф Шольц вновь заявил, что ФРГ не должна передавать ВСУ это оружие.

« Я с ч и т а ю н е п р а в и л ь н ы м , ч т о б ы м ы п о с т а в л я л и о р у ж и е , с п о с о б н о е с б о л ь ш о й р а з р у ш и т е л ь н о й с и л о й д е й с т в о в а т ь д а л е к о в г л у б ь Р о с с и и . Я с ч и т а ю , ч т о э т о и м е н н о т о т ш а г , н а к о т о р ы й н е л ь з я и д т и , е с л и н а т е б е л е ж и т о т в е т с т в е н н о с т ь з а Г е р м а н и ю » , — п р и в о д и т Т А С С с л о в а п о л и т и к а .

Канцлер также подчеркнул, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в войну НАТО и России.

При этом Шольц в целом выступает за поддержку киевского режима. По его словам, Запад должен помочь Украине создать сильные вооружённые силы.

« В е д ь с е ё э к о н о м и к о й о н а н е с м о ж е т ф и н а н с и р о в а т ь а р м и ю т а к о г о м а с ш т а б а , к о т о р ы й е й н у ж е н д л я с а м о о б о р о н ы . Э т о п е р в о е в а ж н о е , о ч ё м м ы д о л ж н ы д о г о в о р и т ь с я , а т а к ж е о г а р а н т и я х б е з о п а с н о с т и в о к р у г э т о г о » , — о т м е т и л о н .

Оба политика сошлись на том, что в настоящее время Украина не может вступить в Североатлантический альянс.

« А м е р и к а н с к о е п р а в и т е л ь с т в о о т к л о н я е т э т о . Р е ш е н и я НАТО таковы, что это не закрыто, но и не стоит на повестке дня. И поэтому в этой ситуации речь не идёт о членстве Украины в НАТО. Я хочу это подчеркнуть. Речь идёт о том, чтобы гарантировать, что Украина не будет снова подвергнута нападению. Это то, чего мы должны достичь вместе, с помощью разумной, особой политики, которую мы согласуем со всеми», — цитирует Шольца РИА Новости.

По мнению Мерца, альянс не может принять в свой состав воюющую страну. В то же время он призвал включить Украину в состав ЕС «в среднесрочной перспективе».

«Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идёт, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС», — сказал Мерц.

Кандидат от ХДС/ХСС также высказался за то, чтобы у Евросоюза и США была общая стратегия в отношении Украины.

« С е й ч а с н у ж н о д о ж д а т ь с я , ч т о п л а н и р у е т а м е р и к а н с к о е п р а в и т е л ь с т в о . Я к о б ы н а с л е д у ю щ е й н е д е л е н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и о н и с о б и р а ю т с я п р е д л о ж и т ь с в о и и д е и . Я в с т р е ч у с ь с а м е р и к а н с к о й д е л е г а ц и е й . М н е о ч е н ь и н т е р е с н о , ч т о о н и п р е д л о ж а т . Б е з А м е р и к и н е о б о й т и с ь , н о э т о н е д о л ж н о п р о и с х о д и т ь з а с п и н о й Украины», — заключил он.

«Специфика немецкой политики»

После дебатов телеканал ZDF опубликовал результаты опроса зрителей: 37% респондентов считают, что выступление Шольца было более убедительным, тогда как Мерцу отдали предпочтение 34%.

В вопросе о том, кто заслуживает большего доверия, победителем оказался также Шольц (42% против 31%). При этом у 32% зрителей после дебатов сложилось лучшее впечатление о нынешнем канцлере, чем прежде, а у 11% — наоборот. У Мерца это соотношение составляет 22 и 16% соответственно.

По словам научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артёма Соколова, как Шольц, так и Мерц могут занести прошедшие дебаты себе в актив.

« С п е ц и ф и к а н е м е ц к о й п о л и т и к и с е й ч а с в т о м , ч т о о н а п е р е н и м а е т м н о г и е ч е р т ы п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р ы США. Сторонники Шольца и Мерца прежде всего заинтересованы в том, чтобы укрепить позиции своих кандидатов, а не анализировать их высказывания и поведение», — пояснил специалист в комментарии RT.

В свою очередь, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов отмечает, что рейтинг Шольца после дебатов может временно улучшиться, однако на общее отношение к нему в ФРГ это не повлияет.

« Г о д ы к а н ц л е р с т в а Шольца оставили негативный отпечаток. Ситуация в Германии ухудшается. Затраты на производство растут, промышленность выводится из ФРГ, закрываются предприятия, присутствуют миграционные проблемы. Дебаты не могут изменить уже сложившееся о нём мнение», — сказал политолог в разговоре с RT.

«Поддерживать в одиночку»

Пока что в большинстве предвыборных опросов с большим отрывом лидирует ХДС/ХСС. Согласно опубликованному 10 февраля исследованию INSA, блок Мерца пользуется поддержкой 30% избирателей. За ним следует партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 22%. СДПГ Шольца занимает лишь третье место (15,5%), далее идут «Зелёные» (13%), «Левые» (6%) и Союз Сары Вагенкнехт (BSW, 5,5%). СвДП, которая недавно вышла из коалиции Шольца, с 4% поддержки предварительно не преодолевает 5%-ный барьер.

Схожие результаты показали и опросы служб Pollytix, GMS и Forschungsgruppe Wahlen.

Стоит отметить, что в отношении украинского конфликта позиции партий существенно разнятся. Так, в отличие от Шольца и Мерца, кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель выступает за мирное разрешение ситуации и против поставок оружия Киеву. Аналогичный подход и у Сары Вагенкнехт, которая призывает к мирным переговорам по Украине, что, впрочем, не помешало её партии войти в коалицию c СДПГ на региональных выборах в Бранденбурге, а также в блок с СДПГ и ХДС в Тюрингии.

По мнению Артёма Соколова, в настоящий момент мнение немецких партий по украинскому кризису второстепенно, поскольку дальнейшая политика Берлина на этом направлении, скорее всего, будет зависеть от курса новой американской администрации.

« Г е р м а н и я н е н а м е р е н а и н е и м е е т з н а ч и т е л ь н ы х р е с у р с о в д л я т о г о , ч т о б ы п о д д е р ж и в а т ь Украину в одиночку или становиться лидером некоей группы стран, которая бы продолжила эту политику. Определяющая позиция здесь будет формироваться через диалог Берлина и Вашингтона, который, по существу, начнётся уже после того, как пройдут досрочные парламентские выборы в Германии», — пояснил политолог.

Эксперты также констатируют, что украинский вопрос во многом утратил прежнюю остроту для немецких избирателей, поэтому на выборах этот аспект не будет приоритетным.

« Э т а т е м а у ж е н е и м е е т т а к о г о з н а ч е н и я , к а к в 2 0 2 2 — 2 0 2 3 г о д а х . Э т о н е т а п р о б л е м а , к о т о р а я м о ж е т с т а т ь ц е н т р а л ь н о й в х о д е д е й с т в у ю щ е й п р е д в ы б о р н о й к а м п а н и и . С о г л а с н о о п р о с а м о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я , н е м е ц к и й э л е к т о р а т н а д а н н ы й м о м е н т б о л ь ш е в с е г о в о л н у ю т м и г р а ц и я и б е з о п а с н о с т ь » , — к о н с т а т и р о в а л Артём Соколов.

Многие западные СМИ прогнозируют, что одним из вероятных итогов выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля, станет создание коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. В таком случае одной из сторон придётся поступиться частью своей программы, в том числе в вопросе относительно возможных поставок Taurus, полагают аналитики.