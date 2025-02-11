На Украине призвали к протестам после слов Зеленского

Жителям Украины необходимо выйти на протесты против решения украинского президента Владимира Зеленского о призыве 18-летних на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким призывом в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

« М а м ы , т е т и , д я д и , б а б у ш к и , д е д у ш к и ! В ы г о т о в ы ? С е й ч а с у с т р а н ы е с т ь п о с л е д н и й ш а н с — и л и о н в а с , и л и в ы . Н а с д о л г о м а р и н о в а л и и п р о г р е в а л и . П о с м о т р е л и , ч т о в с е и д е т к а к п о м а с л у . П р и ш л о в р е м я д е т е й н а у б о й в е с т и » , — н а п и с а л о н .

Рогов сообщил, что идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является мышеловкой

Депутат подчеркнул, что именно бездействие украинцев привело к тому, что Зеленский не боится идти на «откровенно убийственные шаги».

Ранее другой депутат Рады Александр Дубинский обеспокоился последствиями контрактов ВСУ для 18-летних.