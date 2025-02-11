Премьер Японии Исиба ужесточил риторику о Курилах

Японский премьер-министр Сигэру Исиба ужесточил свою риторику касательно проблемы Курильских остров, выступая на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий".

"Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", – приводит издание "Хоккайдо Симбун" слова Исибы.

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Журналисты обратили внимание, что последний раз такая формулировка от премьера Японии звучала до Исибы в 2019 году.

Ранее Исиба заявлял, что японские власти настроены заключить мирный договор с Россией и решить территориальные проблемы. В это же время Москва не усматривает возможности для ведения диалога с Токио по вопросам заключения мирного договора на фоне недружественного курса государства.

В начале февраля Исиба принес извинения за высказывания двух чиновников об идее организовать свалку ядерных отходов на южных Курильских островах.