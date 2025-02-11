Депутат Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность ВСУ
Владимир Зеленский, пытающийся купить службу в армии 18-летних украинцев, закладывает бомбу под боеспособность ВСУ. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что солдаты ВСУ младше 25 лет смогут заработать более миллиона гривен за год и получить ряд льгот, в числе которых: поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение, ипотека под ноль процентов.
Рогов сообщил, что идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является мышеловкой
По словам Дубинского, все это - не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу, пояснил он.
"Но где деньги, где механизмы и где гарантии, что эти выплаты не превратятся в новые долги и инфляцию?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этот план Зеленского спровоцирует жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками": одни воюют за копейки и без льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы.
Дубинский задался вопросом: как это будет восприниматься в окопах?
Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию - он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты, подчеркнул депутат.