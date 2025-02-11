Депутат Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность ВСУ

Владимир Зеленский, пытающийся купить службу в армии 18-летних украинцев, закладывает бомбу под боеспособность ВСУ. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что солдаты ВСУ младше 25 лет смогут заработать более миллиона гривен за год и получить ряд льгот, в числе которых: поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение, ипотека под ноль процентов.

Рогов сообщил, что идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является мышеловкой

По словам Дубинского, все это - не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу, пояснил он.

" Н о г д е д е н ь г и , г д е м е х а н и з м ы и г д е г а р а н т и и , ч т о э т и в ы п л а т ы н е п р е в р а т я т с я в н о в ы е д о л г и и и н ф л я ц и ю ? " - н а п и с а л Дубинский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что этот план Зеленского спровоцирует жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками": одни воюют за копейки и без льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы.

Дубинский задался вопросом: как это будет восприниматься в окопах?

Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию - он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты, подчеркнул депутат.