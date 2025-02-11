Депутат Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность ВСУ

Владимир Зеленский, пытающийся купить службу в армии 18-летних украинцев, закладывает бомбу под боеспособность ВСУ. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Депутат Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность ВСУ
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Напомним, ранее Зеленский заявил, что солдаты ВСУ младше 25 лет смогут заработать более миллиона гривен за год и получить ряд льгот, в числе которых: поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение, ипотека под ноль процентов.

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По словам Дубинского, все это - не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу, пояснил он.

"Но где деньги, где механизмы и где гарантии, что эти выплаты не превратятся в новые долги и инфляцию?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что этот план Зеленского спровоцирует жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками": одни воюют за копейки и без льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы.

Дубинский задался вопросом: как это будет восприниматься в окопах?

Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию - он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты, подчеркнул депутат.

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