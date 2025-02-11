В США раскрыли планы Путина и Трампа в отношении Зеленского

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта на Украине.

«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — RT) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трёх лет», — передаёт CNN.

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Кроме того, телеканал подчеркнул, что Зеленский больше не является «непреодолимой фигурой».

Ранее в ЕК выразили мнение, что у Евросоюза «есть место» за столом возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Также издание Bloomberg сообщило, что ЕС опасается прямых переговоров России и США по Украине.

Между тем, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что команда Трампа показывает заинтересованность в возобновлении диалога с российской стороной.