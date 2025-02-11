Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с отставным подполковником США Дэниелом Дэвисом заявил, что действия политиков из Соединённых Штатов привели к опустошению Украины.

« Э т о н е л и ч н ы е н а п а д к и , н о а м е р и к а н с к и е п о л и т и к и п о л н о с т ь ю у н и ч т о ж и л и Украину. Они устроили эту войну, они её развязали. Я думаю, весьма очевидно, что именно это и произошло... И Украина была опустошена», — цитирует Карлсона ТАСС.

Карлсон раскрыл судьбу поставляемого Украине западного оружия

По словам журналиста, украинцы потеряют свою страну «физически», так как украинский парламент узаконил возможность иностранцам, негражданам страны, покупать здесь землю.

« И ц е л о е п о к о л е н и е б ы л о у н и ч т о ж е н о . И т е п е р ь а м е р и к а н с к и е п о л и т и к и г о в о р я т , ч т о э т о в а ш а в и н а . В ы ( у к р а и н ц ы . — R T ) д о л ж н ы с н и з и т ь п р и з ы в н о й в о з р а с т д о 1 8 л е т . Я и м е ю в в и д у , ч т о м е н я , к а к х р и с т и а н и н а , э т о п р и в о д и т в я р о с т ь и о т т а л к и в а е т . К а к ? Ч т о э т о т а к о е ? П о - м о е м у , э т о с а м о е о т в р а т и т е л ь н о е , ч т о я к о г д а - л и б о с л ы ш а л » , — п о д ч е р к н у л К а р л с о н .

Ранее Карлсон во время интервью с Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.

Также депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Зеленского призывать 18-летних в ВСУ.