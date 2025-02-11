Карлсон заявил, что американские политики полностью уничтожили Украину
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с отставным подполковником США Дэниелом Дэвисом заявил, что действия политиков из Соединённых Штатов привели к опустошению Украины.
«Это не личные нападки, но американские политики полностью уничтожили Украину. Они устроили эту войну, они её развязали. Я думаю, весьма очевидно, что именно это и произошло... И Украина была опустошена», — цитирует Карлсона ТАСС.
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По словам журналиста, украинцы потеряют свою страну «физически», так как украинский парламент узаконил возможность иностранцам, негражданам страны, покупать здесь землю.
«И целое поколение было уничтожено. И теперь американские политики говорят, что это ваша вина. Вы (украинцы. — RT) должны снизить призывной возраст до 18 лет. Я имею в виду, что меня, как христианина, это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», — подчеркнул Карлсон.
Ранее Карлсон во время интервью с Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.
Также депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Зеленского призывать 18-летних в ВСУ.