На пресс-конференции в Берлине глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что, если повезет, перемирие на Украине наступит до 23 февраля, когда в Германии будет сформировано новое правительство. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, Москва и Вашингтон ведут переговоры по поводу происходящего на Украине. Вагенкнехт подчеркнула, что мирное соглашение должно быть стабильным, чтобы ситуация не повторилась через несколько лет.

США приостановили разработку плана по урегулированию конфликта на Украине

« С л е д у е т и з б е ж а т ь т о г о , ч т о в т о м ч и с л е п р и в е л о к в о й н е , а и м е н н о , п р и с у т с т в и я в о е н н ы х США на Украине, военных США у российской границы», — сказала она.

Лидер BSW добавила, что действия США способствовали обострению конфликта, и отметила, что мирное соглашение не должно вредить Германии. Вагенкнехт высказала мнение о том, что президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта из-за его дороговизны, а его переговоры по мирному урегулированию могут закончиться расходами для стран Европы.

На прошлой неделе Вагенкнехт предупреждала, что предоставление Украиной гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернется для европейских стран катастрофой, поскольку Вашингтон таким образом только продолжит форсировать прокси-конфликт.

Ранее в Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину.