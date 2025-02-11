Стало известно об отсутствии у Келлога планов посещать Москву

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России, генерал в отставке Кит Келлог не планирует посещать Россию в рамках предстоящего турне по Европе. Об этом пишет Bloomberg.

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Источники в американской администрации уточнили, что Москва в маршруте дипломата не значится. Известно, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц, а также поучаствует в Мюнхенской конференции по безопасности.

Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США. Ожидается, что предложения Келлога помогут подготовить почву для проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.