США перестали помогать Киеву расследовать военные преступления

Приостановка США программ помощи Украине привела к тому, что финансирование проектов по расследованию военных преступлений резко сократилось. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

« П о д в о п р о с п о с т а в л е н о д а л ь н е й ш е е с у б с и д и р о в а н и е д е я т е л ь н о с т и ш е с т и п р о е к т о в с о б щ и м б ю д ж е т о м в 8 9 м и л л и о н о в д о л л а р о в . В ч а с т н о с т и , с в о ю э к с п е р т н у ю о ц е н к у Киеву предоставляла Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA)», — указано в сообщении.

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Отмечается, что две инициативы в данном направлении курировало Агентство США по международному развитию (USAID), которое перестало работать. При этом еще три финансировало Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности, а еще одним проектом прямо руководил американский Госдепартамент.

Ранее стало известно, что власти США приостановили разработку мирного плана по Украине.