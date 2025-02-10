Зеленский рассказал о подготовке ко встрече с Трампом

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что началась подготовка его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее украинский лидер сообщил, что в настоящее время считает самым важным сосредоточиться на практической работе команд Украины и США и совместном видении завершения конфликта.

« Н а ш и к о м а н д ы р а б о т а ю т н а д н а ш и м д и а л о г о м , н а ш и м и в с т р е ч а м и м е ж д у м н о й и п р е з и д е н т о м Трампом», — отметил Зеленский.

Зеленский отреагировал на сообщения о разговоре Путина и Трампа

На вопрос журналистов о том, когда состоится встреча, политик ответил, что это будет зависеть от «возможности сторон».