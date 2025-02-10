Зеленский рассказал о подготовке ко встрече с Трампом
Владимир Зеленский рассказал журналистам, что началась подготовка его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее украинский лидер сообщил, что в настоящее время считает самым важным сосредоточиться на практической работе команд Украины и США и совместном видении завершения конфликта.
«Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом», — отметил Зеленский.
Зеленский отреагировал на сообщения о разговоре Путина и Трампа
На вопрос журналистов о том, когда состоится встреча, политик ответил, что это будет зависеть от «возможности сторон».