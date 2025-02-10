Европейский инвестиционный банк выделил Украине два миллиарда долларов. Об этом в своем Владимир Зеленский.

« Е щ е 2 м и л л и а р д а д о л л а р о в д л я Украины. Благодарен за помощь!», — сказал он на встрече с главой Европейского инвестиционного банка Надией Кальвиньо.

По его словам, выделенные деньги пойдут на оказание помощи энергетическому сектору Украины, а также на финансирование строительства укрытий в школах и детских садах. Также стороны обсудили помощь переселенцам внутри Украины.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев предсказал последствия слов Зеленского об исчезновении 100 миллиардов долларов. «Если вдруг Зеленского потребуется снять, это высказывание используют против него. Конечно, часть средств потерялась, скорее, на стороне США, но не без согласия и ведома Зеленского», — сказал он.