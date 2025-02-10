В Израиле ответили на слова Захаровой об освобождении заложников
У Москвы есть возможности повлиять на освобождение заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, Израиль признает ее усилия при наличии соответствующих результатов. Такое заявление сделала посол Израиля в России Симона Гальперин, передает РБК.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа домой не только соотечественников, но и всех других заложников. Она отметила, что России уже удалось добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и Рона Кривого после соответствующих обращений к ХАМАС, которые пошли на этот шаг в знак благодарности за поддержку справедливого решения палестинского вопроса и без встречных требований к Израилю. Так Захарова ответила на слова Гальперин о том, что договоренности по россиянам являются заслугой еврейского государства, а не Москвы.
Комментируя это, посол выразила уверенность, что у РФ есть «реальные возможности повлиять и достигнуть освобождения заложников, находящихся в плену террористов ХАМАС».
«Я постоянно на связи с российскими коллегами по этому чувствительному вопросу. Когда и если усилия российской стороны принесут результаты, я буду первой, кто публично признает роль Москвы и выразит благодарность российской дипломатии», — заключила Гальперин.
Напомним, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января. Тогда же стороны начали проводить поэтапный обмен заложников и палестинских заключенных.