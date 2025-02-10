В Израиле ответили на слова Захаровой об освобождении заложников

У Москвы есть возможности повлиять на освобождение заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, Израиль признает ее усилия при наличии соответствующих результатов. Такое заявление сделала посол Израиля в России Симона Гальперин, передает РБК.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа домой не только соотечественников, но и всех других заложников. Она отметила, что России уже удалось добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и Рона Кривого после соответствующих обращений к ХАМАС, которые пошли на этот шаг в знак благодарности за поддержку справедливого решения палестинского вопроса и без встречных требований к Израилю. Так Захарова ответила на слова Гальперин о том, что договоренности по россиянам являются заслугой еврейского государства, а не Москвы.

Комментируя это, посол выразила уверенность, что у РФ есть «реальные возможности повлиять и достигнуть освобождения заложников, находящихся в плену террористов ХАМАС».

« Я п о с т о я н н о н а с в я з и с р о с с и й с к и м и к о л л е г а м и п о э т о м у ч у в с т в и т е л ь н о м у в о п р о с у . К о г д а и е с л и у с и л и я р о с с и й с к о й с т о р о н ы п р и н е с у т р е з у л ь т а т ы , я б у д у п е р в о й , к т о п у б л и ч н о п р и з н а е т р о л ь Москвы и выразит благодарность российской дипломатии», — заключила Гальперин.

Напомним, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января. Тогда же стороны начали проводить поэтапный обмен заложников и палестинских заключенных.