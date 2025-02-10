Вучич заявил, что в его свержение из-за рубежа вложили 3 млрд евро

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что в попытки отстранения его от власти вложены десятки миллионов евро, а по другим оценкам - даже около трех миллиардов евро.

В эфире одного из местных телеканалов он рассказал, что провел подсчеты, согласно которым за последнее десятилетие извне в его свержение вложено полтора миллиарда евро.

« Я б у к в а л ь н о п о р а ж е н . В ы я с н я е т с я , с к о л ь к о д е н е г в л о ж е н о в м о е с в е р ж е н и е . Д у м а л , ч т о и з - з а г р а н и ц ы в л о ж и л и в п о с л е д н и е 1 0 л е т 1 , 5 м и л л и а р д а . К о г д а н а ч а л с ч и т а т ь , п о л у ч и л о с ь т р и м и л л и а р д а е в р о » , - с о о б щ и л Вучич в эфире TV Pink.

Президент Сербии обратил внимание, что только некий фонд «Траг» получил из-за рубежа 28 миллионов евро. В свержение власти инвестировали внешние акторы, потому что независимая и самостоятельная политика Белграда их не устраивает, заявил Вучич.

Первого февраля он назвал массовые протесты в Сербии попыткой разрушить страну. Усилия иностранных спецслужб сербский лидер назвал попыткой разрушить Сербию, а не только свергнуть его лично. В тот же день в Нови-Саде протестующие студенты перекрыли три моста.

Протесты по всей стране проходят с ноября 2024 года после того, как в этом сербском городе обрушился козырек железнодорожного вокзала и погибли 15 человек.