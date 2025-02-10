Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира, чем нынешний глава Украины Владимир Зеленский, пишет корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

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В статье утверждается, что последние разговоры о выборах на Украине в случае остановки огня вызвали «неконтролируемые спекуляции о будущем» политика. Зеленский больше не является «непреодолимой фигурой», отмечает CNN.

« П р е к р а щ е н и е о г н я м о ж е т о б е с п е ч и т ь ( . . . ) ш а н с д л я Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой», – говорится в материале.

Ранее журналисты Эндрю Крамер и Кеннет Фогель заявили, что Зеленский боится потерять контроль из-за падения его рейтингов. Среди возможных конкурентов президента Украины обозреватели назвали Валерия Залужного и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.