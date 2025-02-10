США приостановили разработку плана по урегулированию конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине с тем, чтобы провести консультации с европейскими союзниками и учесть их мнение в проекте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам, что он выслушает точки зрения союзников на ту форму, которую должен принять мирный план.

Чиновник заметил, что считает необходимым выяснить, какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран.

Стало известно, что план Трампа по разрешению кризиса на Украине еще не готов

По его словам, он намеревается провести консультации с главами государств и правительств стран, входящих в НАТО.

Келлог заверил европейцев, что Вашингтон желает усилить позиции Украины в любых переговорах с Россией.