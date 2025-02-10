Запад рассматривает Северную Европу и Балтийское море в качестве нового фронта против России.

Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

« Е с т ь м н о г о п р и з н а к о в т о г о , ч т о с л е д у ю щ а я к р у п н а я э с к а л а ц и я п р о т и в Р о с с и и п р о и з о й д е т в с т р а н а х С е в е р н о й Е в р о п ы , в к л ю ч а я Б а л т и й с к о е м о р е » , — д о п у с т и л о н .

На этом фоне Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску. Профессор призвал их срочно провести аудит НАТО.

Ранее Малинен заявил, что готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может означать подготовку к конфликту.