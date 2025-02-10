Стало известно, что план Трампа по разрешению кризиса на Украине еще не готов

План президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине пока не готов, в ближайшие дни он представлен не будет. Об этом пишет итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на источник в НАТО.

Источник пояснил, что на этой неделе в Брюссель на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса намеревается приехать новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Кроме того, на Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Спецпосланник Белого дома по Украине и России Кит Келлог посетит штаб-квартиру альянса не раньше второй половины февраля, а встречи им будут проводиться, «когда план созреет», отметил собеседник агентства.

Ранее спецпосланник сообщил, что не планирует представлять в Мюнхене какие-либо планы по Украине.