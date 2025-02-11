Зеленского предупредили о серьезной угрозе, которая ждет его в США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил предположение, что Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США.

«Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться», — написал он в своём Telegram-канале.

Зеленский рассказал о подготовке ко встрече с Трампом

Ранее Зеленский заявил, что Украину посетят «серьёзные люди» из команды американского президента Дональда Трампа.

Также сообщалось, что на Мюнхенской конференции планируется обсуждение мирного плана по Украине.