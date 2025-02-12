Раскрыта причина, по которой Меган Маркл уехала из Канады без принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула «Игры непокоренных» без принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Меган Маркл провела пять дней в Канаде и досрочно завершила свой визит. 11 февраля жена принца Гарри улетела домой в США к своим детям: 5-летнему сыну Арчи и 3-летней дочери Лилибет.

« Т а к б ы л о з а п л а н и р о в а н о . М е г а н у е х а л а д о м о й , ч т о б ы б ы т ь с о с в о и м и д е т ь м и . М е г а н в п р о ш л ы й р а з п о к и н у л а и г р ы в Дюссельдорфе раньше, чем через пять дней, чтобы отправиться домой. Это мероприятие принца Гарри, и она там, чтобы поддержать его», — рассказал источник издания.

«Игры непокоренных» — спортивные соревнования ветеранов военных конфликтов, получивших инвалидность. Мероприятие было основано принцем Гарри в 2014 году. Участники состязаются в стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби, плавании и других видах спорта.

8 февраля Меган Маркл и принц Гарри встретились с канадскими спортсменами на завтраке фонда True Patriot Love перед началом «Игр непокоренных». Супруги общались и фотографировались с участниками. Во время мероприятия герцогиня Сассекская подвинула девушку в инвалидной коляске. Интернет-пользователи принялись критиковать жену принца Гарри, потому что она не спросила у женщины разрешения.