Раскрыта причина, по которой Меган Маркл уехала из Канады без принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула «Игры непокоренных» без принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Меган Маркл провела пять дней в Канаде и досрочно завершила свой визит. 11 февраля жена принца Гарри улетела домой в США к своим детям: 5-летнему сыну Арчи и 3-летней дочери Лилибет.
«Так было запланировано. Меган уехала домой, чтобы быть со своими детьми. Меган в прошлый раз покинула игры в Дюссельдорфе раньше, чем через пять дней, чтобы отправиться домой. Это мероприятие принца Гарри, и она там, чтобы поддержать его», — рассказал источник издания.
«Игры непокоренных» — спортивные соревнования ветеранов военных конфликтов, получивших инвалидность. Мероприятие было основано принцем Гарри в 2014 году. Участники состязаются в стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби, плавании и других видах спорта.
8 февраля Меган Маркл и принц Гарри встретились с канадскими спортсменами на завтраке фонда True Patriot Love перед началом «Игр непокоренных». Супруги общались и фотографировались с участниками. Во время мероприятия герцогиня Сассекская подвинула девушку в инвалидной коляске. Интернет-пользователи принялись критиковать жену принца Гарри, потому что она не спросила у женщины разрешения.