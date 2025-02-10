В Евросоюзе разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок

В ЕС вступило в силу разрешение Европейской комиссии об использовании в производстве продуктов питания обработанного ультрафиолетом порошка цельных личинок мучного хрущака (Tenebrio molitor). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕК.

Отмечается, что разрешение вступило в силу сегодня, 10 февраля. Оно будет действовать пять лет, после чего может быть продлен.

В документах Еврокомиссии говорится, что порошок из личинок мучного хрущака может быть добавлен в хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия.

« П о т р е б и т е л и с а м и р е ш а ю т , х о т я т л и о н и е с т ь н а с е к о м ы х и л и н е т . И с п о л ь з о в а н и е н а с е к о м ы х в к а ч е с т в е а л ь т е р н а т и в н о г о и с т о ч н и к а б е л к а н е я в л я е т с я ч е м - т о н о в ы м , и н а с е к о м ы х р е г у л я р н о е д я т в о м н о г и х ч а с т я х м и р а » , — у к а з а л и в Е К , п о д ч е р к н у в , ч т о п р о и з в о д и т е л и т а к и х п р о д у к т о в б у д у т о б я з а н ы у к а з ы в а т ь в с о с т а в а х н а л и ч и е п о р о ш к а н а с е к о м ы х .

Говоря о его безопасности , в Еврокомиссии заявили, что он прошел «строгую научную оценку, которая доказала, что он не представляет никакого риска для здоровья человека».