В Евросоюзе разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок

В ЕС вступило в силу разрешение добавлять в хлеб порошок из личинок
В ЕС вступило в силу разрешение Европейской комиссии об использовании в производстве продуктов питания обработанного ультрафиолетом порошка цельных личинок мучного хрущака (Tenebrio molitor). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕК.
Отмечается, что разрешение вступило в силу сегодня, 10 февраля. Оно будет действовать пять лет, после чего может быть продлен.
В документах Еврокомиссии говорится, что порошок из личинок мучного хрущака может быть добавлен в хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия.
«Потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — указали в ЕК, подчеркнув, что производители таких продуктов будут обязаны указывать в составах наличие порошка насекомых.
Говоря о его безопасности , в Еврокомиссии заявили, что он прошел «строгую научную оценку, которая доказала, что он не представляет никакого риска для здоровья человека».