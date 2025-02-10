Маск возмутился размещению нелегалов в роскошных отелях за госсчет
Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), рассказал в соцсети X, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) на прошлой неделе направило $59 млн «роскошным отелям» на размещение нелегальных мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
«Отправка этих денег является нарушением закона и грубым несоблюдением президентского указа. Деньги, предназначенные для помощи американцам при стихийных бедствиях, вместо этого шли на дорогие отели для нелегалов!», — отметил Маск.
В конце января Дональд Трамп встретился с американцами, потерявшими дома во время урагана «Хелен». Он выразил недовольство работой FEMA, тем, что оно за 4 месяца не решило вопрос об обеспечении людей жильем.
Названа причина, по которой Трамп начал кампанию против мигрантов
Глава страны отметил, что агентство обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом.