Маск возмутился размещению нелегалов в роскошных отелях за госсчет

Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), рассказал в соцсети X, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) на прошлой неделе направило $59 млн «роскошным отелям» на размещение нелегальных мигрантов.

В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

« О т п р а в к а э т и х д е н е г я в л я е т с я н а р у ш е н и е м з а к о н а и г р у б ы м н е с о б л ю д е н и е м п р е з и д е н т с к о г о у к а з а . Д е н ь г и , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я п о м о щ и а м е р и к а н ц а м п р и с т и х и й н ы х б е д с т в и я х , в м е с т о э т о г о ш л и н а д о р о г и е о т е л и д л я н е л е г а л о в ! » , — о т м е т и л Маск.

В конце января Дональд Трамп встретился с американцами, потерявшими дома во время урагана «Хелен». Он выразил недовольство работой FEMA, тем, что оно за 4 месяца не решило вопрос об обеспечении людей жильем.

Названа причина, по которой Трамп начал кампанию против мигрантов

Глава страны отметил, что агентство обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом.