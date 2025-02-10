Зеленский сообщил о визите команды Трампа в Киев перед Мюнхенской конференцией
Представители команды президента США Дональда Трампа посетят Киев перед Мюнхенской конференцией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей: как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине, — цитирует слова Зеленского Lenta.ru.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят возможные очертания стратегии по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. Руководитель форума Кристоф Хойсген уточнил, что анонсировать обнародование уже готового плана по итогам встречи сейчас довольно сложно, поэтому он «оставит этот вопрос открытым».
5 февраля СМИ сообщили, что союзники США ожидают от администрации Трампа представления плана по разрешению украинского конфликта на Мюнхенской конференции. В материалах говорилось, что черновой план представит спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.