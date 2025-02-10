Зеленский сообщил о визите команды Трампа в Киев перед Мюнхенской конференцией

Представители команды президента США Дональда Трампа посетят Киев перед Мюнхенской конференцией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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— Д л я м е н я с е г о д н я в а ж н о с о с р е д о т о ч и т ь с я н а п р а к т и ч е с к о й р а б о т е к о м а н д ы Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей: как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине, — цитирует слова Зеленского Lenta.ru.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят возможные очертания стратегии по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. Руководитель форума Кристоф Хойсген уточнил, что анонсировать обнародование уже готового плана по итогам встречи сейчас довольно сложно, поэтому он «оставит этот вопрос открытым».

5 февраля СМИ сообщили, что союзники США ожидают от администрации Трампа представления плана по разрешению украинского конфликта на Мюнхенской конференции. В материалах говорилось, что черновой план представит спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.