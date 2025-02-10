Страны Запада допустили конфликт на Украине и теперь не работают над его прекращением.

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Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

« П р о и з о ш е л о г р о м н ы й к о н ф л и к т , и , к о н е ч н о ж е , в е с ь З а п а д б ы л в к л ю ч е н в э т о , п о с т а в л я л Украине соответствующее вооружение и так далее. Никто реально и не думал о завершении войны на Украине или недопущении войны, что, конечно же, вызывает потрясение у многих», — подчеркнул он.

Кобахидзе уточнил, что до сих пор верит в существование неформальных сил, имеющих огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран. Он отмечает, что из-за этих сил и произошел конфликт на Украине.

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