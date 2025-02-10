Трамп заявил, что у него есть план по прекращению украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта на Украине. Об этом политик сообщил журналистам газеты The New York Post.

" Н а д е ю с ь , э т о б у д е т б ы с т р о . Я х о ч у п о л о ж и т ь к о н е ц э т о й ч е р т о в о й ш т у к е " , - п о д ч е р к н у л о н .

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало якобы мирный план Трампа по Украине. Журналисты утверждают, что документ обсуждают в "политико-дипломатических кругах" Киева, однако его достоверность не подтверждена.

Трамп в пятницу, 7 февраля, анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, которая может состояться на следующей неделе в Вашингтоне.