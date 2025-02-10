Трамп заявил, что у него есть план по прекращению украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта на Украине. Об этом политик сообщил журналистам газеты The New York Post.
"Надеюсь, это будет быстро. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", - подчеркнул он.
Ранее британское издание Daily Mail опубликовало якобы мирный план Трампа по Украине. Журналисты утверждают, что документ обсуждают в "политико-дипломатических кругах" Киева, однако его достоверность не подтверждена.
Трамп в пятницу, 7 февраля, анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, которая может состояться на следующей неделе в Вашингтоне.
"Я, вероятно, встречусь с Зеленским", - сказал американский лидер журналистам.