Критические замечания канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно идеи главы Белого дома Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут быть связаны с тем, что страны Европы тоже рассчитывают получить свою долю за оказанную Киеву финансовую и военную поддержку.

Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico, выдержки из которой приводит РИА Новости.

В частности, авторы публикации отмечают, что Шольц был немного раздражён, очевидно, он старался не говорить, что так делать неправильно, и что европейцы тоже хотели бы получить свою долю.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о о н б ы л н е м н о г о п а с с и в н о - а г р е с с и в е н , г о в о р я , ч т о п о м о щ ь Украине должна предоставляться без условий, на самом деле он думал иначе», – пишет L'AntiDiplomatico.

При этом подчёркивается, что Европа помогала Украине наравне с США, но при этом рискует не получить никаких ресурсов взамен. Кроме того, издание обращает внимание и на то, что украинцы, вероятно, тоже хотели бы иметь возможность высказать свое мнение по вопросу ресурсов своей страны.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», редактор отдела политики «Монокль», военно-политический эксперт Пётр Скоробогатый объяснил, почему Владимир Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом.