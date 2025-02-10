В Италии назвали причину нападок Шольца на Трампа из-за Украины
Критические замечания канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно идеи главы Белого дома Дональда Трампа об украинских месторождениях редкоземельных металлов могут быть связаны с тем, что страны Европы тоже рассчитывают получить свою долю за оказанную Киеву финансовую и военную поддержку.
Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico, выдержки из которой приводит РИА Новости.
В частности, авторы публикации отмечают, что Шольц был немного раздражён, очевидно, он старался не говорить, что так делать неправильно, и что европейцы тоже хотели бы получить свою долю.
«Несмотря на то, что он был немного пассивно-агрессивен, говоря, что помощь Украине должна предоставляться без условий, на самом деле он думал иначе», – пишет L'AntiDiplomatico.
При этом подчёркивается, что Европа помогала Украине наравне с США, но при этом рискует не получить никаких ресурсов взамен. Кроме того, издание обращает внимание и на то, что украинцы, вероятно, тоже хотели бы иметь возможность высказать свое мнение по вопросу ресурсов своей страны.
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